Zwar hatte Trainer Manfred van Lendt in der Vorbereitung die Abwehrtechniken der Spieler verbessert, doch waren sie kein Mittel gegen den Marler Angriff. Dennoch war Dülmen bis zum 10:10 auf Augenhöhe, doch dann verloren die Spieler um Spielführer Stefan Krajewski den Faden.

Motiviert und aus den Fehlern des ersten Satzes gelernt stieg der TVD in den zweiten Satz ein. Schnell entwickelte er einen Vorsprung und setzte sich mit fünf Punkten ab.

Nicht zuletzt garantierte Mittelblocker Patrick Bert den Punktvorsprung. Er bäumte sich im Block am effizientesten auf. Auch die Abwehrleistung wurde gesteigert. Beim 19:14 kippten das Spiel erneut: Marl holte einen Punkt nach dem anderen. Beim 22:22 hatte Dülmen nicht die Nerven, um den Satz für sich zu entscheiden.

Auch Durchgang drei ging an den früheren Landesligisten aus Marl. Trainer Manfred van Lendt: "Bei uns sind deutliche Schwächen im Block und in der Verwertung der eigenen Angriffe aufgetreten". Trotzdem hat die Mannschaft einiges an Erfahrung gewonnen, aus der sie lernen kann. Es spielten für den TV: Patrick Bert, Dirk Erpenstein, Tobias Frake, Florian Grimminger, Christian Hoppe, Stefan Krajewski, Ullrich Marx, Hendrik Niewind, Sebastian Timmer.