Am Dienstagabend beginnt die Vorrunde zu den zweiten Dülmener Stadtmeisterschaften im E-Sport. Gezockt wird Fifa21. „Alle acht Dülmener Fußballvereine haben wieder Teilnehmer gestellt“, freut sich Turnierorganisator Dominik Brocks von den Sportfreunden Merfeld. Einige Vereine, wie die Gastgeber aus Merfeld, aber auch TSG Dülmen, haben zuvor Ausscheidungsturniere durchgeführt, um die Teilnehmer für die Stadtmeisterschaft zu ermitteln.

Mit Rene Mindrup (DJK Rödder), Markus Bunge (Adler Buldern) und Amin Chaabo (TSG Dülmen) gibt es drei Spieler, die auch bei der Premiere im vergangenen Jahr ihre Vereinsfarben an der Konsole vertreten hatten. Die anderen fünf Mitspieler sind neu am Start.

Los geht es heute um 18 Uhr mit der Partie zwischen Lucas Brinkmann vom SV Vorwärts Hiddingsel und Juri Gemeri von der DJK Dülmen. Die Spiele werden im 30-Minuten-Rhythmus gestartet. Danach treffen Bunge und Mindrup, Titelverteidiger Chaabo und Leo Dillhage (Sportfreunde Merfeld) und zum Schluss Yannick Süß (Brukteria Rorup) und Mirko Günther (GW Hausdülmen) aufeinander. Die Spielzeit beträgt zwei Mal sechs Minuten pro Partie.

Die Vorrunde wird mit vier weiteren Spielen am kommenden Donnerstag sowie dem darauffolgenden Dienstag fortgesetzt. Am Donnerstag, 27. Mai, werden die Halbfinalspiele um 19 Uhr beziehungsweise um 19.30 Uhr ausgetragen. Und am Sonntag, 30. Mai, gibt es ab 18.30 Uhr das Kleine Finale mit dem Spiel um Platz drei. Ab 19 Uhr wird dann der neue Stadtmeister ermittelt, der als Preis unter anderem den DZ-Wanderpokal in Form eines Controllers erhält. Auf die vier Erst-Platzierten warten zudem satte Geldgewinne, gesponsert von der Sparkasse Westmünsterland und VR-Bank Westmünsterland, von 200, 130, 80 und 50 Euro. Zudem trifft der Stadtmeister auf Einladung der VR-Bank Julius Kühle, E-Sport-Profi vom FC Schalke 04. Der Torschützenkönig wird auch noch einmal mit 40 Euro bedacht.

Zuschauer können die Partien live auf dem eigens eingerichteten Youtube-Kanal unter „DZ Fifa Stadtmeisterschaften“ verfolgen. Aktuell hat der Kanal schon knapp unter 100 Abonnenten. www.youtube.com/watch?v=fc5bOMmGtlk