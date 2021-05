Im ersten Jahr sind die Bezirksliga-Kicker der TSG Dülmen und der SF Merfeld in der Staffel 14 beheimatet. Und gleich war es eine besondere Saison. Denn: Coronabedingt wurde die Spielzeit nach nur acht Spieltagen annulliert. Dennoch gibt es ein paar Interessante Zahlen und Fakten.

Bester Angriff

Die Ballermänner der Liga kommen aus Dülmen. Die TSG Dülmen erzielte in acht Spielen immerhin 26 Treffer, was einen Schnitt von 3,25 Treffer pro Spiel ausmacht. Ärgster Verfolger in der Tabelle und bei den Angriffsbemühungen ist das Team des FC Marl, das 25 mal den Weg ins gegnerische Tor fand.

Harmloseste Offensive

Ganze sechs Treffer durften die Teams der SG Suderwich und vom SV Zweckel in ihren jeweils sieben Partien bejubeln. Kleiner aber feiner Unterschied: Die Suderwicher kamen damit auf fünf Punkte, Zweckel sicherte sich damit aber ganze 13 Zähler und nimmt in der Tabelle immerhin Rang vier ein.

Löchrigste Abwehr

Liga-Schlusslicht SC Hassel kassierte in seinen sechs Spielen ganze 20 Gegentreffer. Es klingelte also 3,33 mal pro Spiel. Die Spielvereinigung Erle kassierte sogar einen Gegentreffer mehr, also 21 Buden, allerdings in acht Spielen. Und das Team aus Erle platzierte sich dank vier Siegen und einem Remis mit 13 Treffern sogar auf dem sechsten Tabellenrang.

Stabilste Deckung

Die stabilste Deckung weisen der FC Marl und die Minimalisten aus Zweckel (siehe „Harmloseste Offensive“) auf. Die beiden Mannschaften kassierten in ihren Spielen nur drei Gegentreffer. Aber auch die TSG Dülmen zeigte sich sehr stabil. Sie kassierte nur vier Tore in den acht Spielen. Dabei sogar gegen Westfalia Gelsenkirchen beim 9:2-Erfolg gleich zwei Gegentreffer.

Bester Knipser

Mit Dario Gedenk und Yannick Goecke stellt der FC Marl gleich zwei Spieler an der Spitze mit je sechs Treffern. Zudem gesellt sich Michael Krakala vom SV Gelsenkirchen-Hessler 06 mit ebenfalls sechs Toren. Ein Trio der TSG Dülmen hat je fünf Mal getroffen: Marvin Möllers, Alexander Kock und Tobias Korte.

