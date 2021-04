Jetzt könnte alles ganz schnell gehen: Bei besten Bedingungen begann die Fachfirma Deermann aus Dülmen gestern Vormittag damit, den neuen Zaun für den Kunstrasenplatz der DJK Dülmen im Sportzentrum zu setzen. Insgesamt rund 200 Meter Zaun mit einer Höhe von 1,80 Meter werden aufgestellt. Metallteile, wie Trainerbänke, alte Zaunelemente sowie die Tore rund um den Aschenplatz waren bereits am Wochenende in Eigenregie von den Rot-Weißen zurückgebaut worden.

2016, so erinnert sich Markus Stevermüer, Zweiter Vorsitzender der Rot-Weißen, hatte die DJK Dülmen auf ihrer Mitgliederversammlung festgelegt, dass die Fußballer zwei Euro zusätzlich zum Beitrag leisten wollen, um die Kosten für den Kunstrasen stemmen zu können. Jetzt, fünf Jahre später, kann alles sehr schnell gehen. „Mitte Mai soll der Spatenstich für den Kunstrasenplatz erfolgen“, so Stevermüer weiter. „Und zur neuen Saison, die hoffentlich Mitte August starten kann, sollte dann der Kunstrasenplatz fertig sein.“

Mit Martin Plischek haben die Rot-Weißen einen in ihren Reihen Experten gefunden, der die Baumaßnahmen überwachen wird. Plischek ist seit Jahrzehnten den Rot-Weißen eng verbunden und hat selber das DJK-Trikot von 1969 bis 1983 getragen. Der Dülmener Plischek betreute bis zu seinem beruflichen Ruhestand im Februar für die Stadt Gladbeck millionenschwere Bauprojekte. „Wir sind froh und dankbar, einen so erfahrenen Fachmann an unserer Seite zu haben“, freut sich Stevermüer über die Unterstützung.

Die Zaunelemente werden jetzt gesetzt, um den künftig öffentlichen Teil des Sportzentrum Süds mit Laufbahn, Basketballfeld, Kletterwand, Joggingrunde und Gymnastikgeräten sowie den weiter freizugänglichen Soccercourt vom vereinseigenen Bereich mit Kunstrasenspielfläche abzutrennen. Stevermüer: „Der Zaun soll eine Abtrennung sein, ohne sich eingesperrt zu fühlen.“ Daher sei bewusst „nur“ eine Höhe von 1,80 Meter für die Einfriedung gewählt worden.