Hoffnung auf pünktlichen Saisonstart

Keine Meister, keine Auf- und Absteiger – und auch keiner, der den Pott in die Höhe reckt: Der Saisonabbruch im Fußball inklusive Annullierung wird auch den Pokalwettbewerb treffen. „Im Westfalenpokal werden in der kommenden Saison die identischen Teams wie in dieser Spielzeit antreten“, informierte Willy Westphal die Vereinsvertreter am Donnerstagabend in einer Videokonferenz. „Also werden wir auch keine neuen Mannschaften dafür melden können.“ Die logische Konsequenz: Der Kreisvorsitzende empfahl, auch diesen letzten noch offenen Wettbewerb 2020/21 zu beenden – und erntete die Zustimmung der Clubs.

„Da sind tolle Spiele dabei, aber wir wissen ja nicht, wann wir wieder loslegen können“, warb Westphal um Verständnis. Deshalb gebe es die klare Empfehlung des Kreis-Fußball-Ausschusses, Klarheit zu schaffen und auch diese Hängepartie zu beenden.

Mit der TSG Dülmen und den Sportfreunden Merfeld waren noch zwei heimische Teams im Wettbewerb. Der endgültige Beschluss soll im Kreisvorstand noch getroffen werden, aus den Vereinen gab es Donnerstagabend aber keinen Widerspruch. Der Kreis will versuchen, bei den Sponsoren dennoch das Geld einzuwerben, um im kommenden Jahr doppelte Prämien ausschütten zu können. Die Pokalauslosung werde wieder neutral und rechtzeitig in der Geschäftsstelle des Fußballkreises durchgeführt.

„Bei den Junioren ist der Pokalwettbewerb ja schon vor einigen Wochen gestrichen worden“, erklärte Bernd Dönnewald vom Kreisvorstand. Zunächst bis zum 30. Juni seien auch keine Turniere erlaubt, dann müsse die Situation mit den gültigen Vorgaben neu bewertet werden.

Hoffen auf Saisonstart am 15. August

So blieb einmal mehr die Hoffnung auf eine möglichst normale Spielzeit 2021/22. Die soll am 15. August beginnen, im Jugendbereich dann am letzten August-Wochenende. „Wenn es klappt, wollen wir wie gewohnt die erste und zweite Runde im Krombacher-Pokal an den beiden Wochenenden zuvor durchführen“, kündigte Willy Westphal an. „Das dient ja auch der Vorbereitung.“

Ob es aber tatsächlich alles so komme, sei nur sehr schwer vorauszusagen. Die Pandemie werde dann sicherlich nicht verschwunden sein, so dass die Partien wohl wieder unter den bereits bekannten Hygienevorschriften durchgeführt werden müssten. Vielleicht werde es auch notwendig sein, den Start noch einmal um zwei Wochen nach hinten zu verlegen. „Wir halten aber vorerst an diesem Datum fest“, zeigte sich Westphal optimistisch. Der größte Wunsch aller sein, möglichst bald in die Normalität zurückkehren zu können.

Der Kreis bittet darum, Mannschaftsmeldungen (neue oder Rückzüge) in der Zeit zwischen dem 15. Mai und 30. Juni zu stellen. Spieler, die den Verein wechseln wollen, können sich sofort abmelden. Stichtag bleibe wie gehabt der 30. Juni. Verbandsabgaben sind aktuell zurückgestellt und werden aller Wahrscheinlichkeit nach ausgesetzt. Strafen beim Schiedsrichter-Mindersoll könnten ebenfalls wegfallen.

Im Sommer wird kein Anwärter-Lehrgang für Schiedsrichter angeboten. Paulo Goncalves (Vorsitzender Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss) will den Vereinen bis Herbst Zeit geben, geeignete Anwärter zu finden. Hubertus Essmann (Adler Buldern) fragte, ob bei einer neu gemeldeten zweiten Damen-Mannschaft sofort eine Spielgemeinschaft gebildet werden könne. Der Verein habe sehr viele junge Mädels, für zwei eigene Mannschaften reiche das aber nicht. Westphal kündigte eine baldige Antwort an.