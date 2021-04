Bei der TSG Dülmen wird wieder gebaut. Hinter der Tribüne des Stadions am Grenzweg, wo einst zwei Tennisplätze angesiedelt waren, entsteht eine Jugendarena. Das entsprechende Feld, 30 mal 50 Meter groß, soll sowohl den Trainingsbetrieb bei den Blau-Gelben entzerren als auch als Spielfläche für die Jugendmannschaften dienen.

Am Dienstag nach Ostern begannen die Arbeiten durch die Firma Tatemann, die bereits in Hausdülmen den Bau des Kunstrasenplatzes übernommen hatte. Noch ist von einem Fußballplatz nicht viel zu sehen, derzeit laufen die Erdarbeiten. „In acht Wochen soll alles fertig sein“, berichtet Gerd Wagner, erster Vorsitzender der TSG Dülmen.

Der neue Kunstrasen soll vor allem für das Training genutzt werden. Neben den Jugendmannschaften soll hier auch die Behindertenmannschaft der TSG trainieren. Die Fläche ist zudem so groß, dass Meisterschaftsspiele der Minikicker sowie der F- und E-Junioren auf dem neuen Spielfeld abgehalten werden können.

„Wir haben ja zwei neue Kabinen im Obergeschoss des Vereinsheimes. Und über eine Außentreppe ist der neue Platz gut zu erreichen“, so Wagner. Der Weg dahin soll zudem gepflastert werden. Des Weiteren erhält das Gelände einen Zaun. „Wenn wir damit fertig sind, dann haben wir dreieinhalb Plätze zur Verfügung. Damit sind wir wirklich gut aufgestellt“, freut sich Wagner.

Gebaut wird der Platz, wie schon der große Kunstrasenplatz, vom Förderverein Sportzentrum Nord. Einen Dank richtet Wagner auch an die Stadt und die Politik. „Das ging alles sehr schnell, und wir sind da sehr gut unterstützt worden.“

Übrigens: Für die Firma Tatemann geht es nach der Baustelle am Grenzweg weiter zum nächsten Projekt in Dülmen. Dann steht der Kunstrasenplatz der DJK Dülmen am Sportzentrum Süd auf dem Programm.