Auf die Leidenschaft kommt es an, nicht allein auf das in die Wiege gelegte Talent. Auf die Motivation, sich immer weiter verbessern zu wollen. „Wir suchen Spieler, die gerne das Beste aus sich herausholen wollen“, beschreibt Frank Eulderink das Profil. Die können künftig einmal in der Woche ein professionelles Zusatztraining absolvieren – und das auf dem Gelände des SV Gescher, der eine Kooperation mit der Twentsche Fußballschule aufbaut. Angesprochen sind dazu alle Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2007 bis 2013 vor allem aus dem heimischen Fußballkreis Ahaus/Coesfeld, aber auch aus dem Raum Borken.

Gemeinsame Sache mit der größten Fußballschule aus dem Raum Twente, auf diese Idee sind die Verantwortlichen beim SV gerne eingegangen. „Über die Anfrage haben wir uns sehr gefreut“, lächelt Dietmar Paskert, Koordinator für Kinder- und Jugendfußball. „Für uns ist es eine tolle Möglichkeit, ein weiteres Angebot zu machen und den Verein weiterzuentwickeln.“ Zumal die Philosophie der Fußballschule zum Club passe, betont Ralf Rottmann (Leiter Kinder- und Jugendfußball beim SV Gescher): „Wir wollen Spaß vermitteln, aber auch einen Leistungsanspruch ermöglichen.“

Was einzelne Vereine für hochmotivierte Kinder nur schwer umsetzen können, soll durch diese Talentteams mit Standort in Gescher ergänzt werden – auf den die Twentsche Fußballschule durch einen eigenen Trainer aufmerksam geworden ist. „Er kennt die Anlage und den Verein und hat uns den SV empfohlen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Frank Eulderink. Auch unter den deutschen Kindern, die bereits in den Niederlanden trainieren, genieße der Verein einen guten Ruf.

Eines ist allen Beteiligten wichtig: Es geht nicht darum, den Clubs in der Region die Talente abzujagen. „Wir bieten einmal in der Woche ein Zusatztraining an, bei dem sich ein Jahr lang 15 bis 18 Kinder in festen Teams zusammenfinden“, erklärt Remco van Leeuwen, Ausbildungsleiter der Twentsche Fußballschule. Voraussichtlich drei solcher Teams sollen in Gescher gebildet werden, wobei Mädchen und Jungen gemeinsam trainieren. „In diesem Alter funktioniert das sehr gut“, weiß van Leeuwen aus Erfahrung.

www.twentschefussballschule.de

(Den kompletten Bericht lersen Sie in der Freitags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)