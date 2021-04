Wie sind die aktuellen Trainingsbedingungen?

Visarius: Die Jungen und Mädchen bis 14 Jahre können mit bis zu 20 Personen in einer Gruppe sowie zwei Betreuern trainieren. Das sind feste Gruppen, die Kontaktdaten sind entsprechend für den Fall der Fälle hinterlegt. Das ist aber auch ein Problem.

Was meinen Sie damit?

Visarius: Normalerweise kommen immer wieder Nachwuchskicker über das Jahr verteilt und schnuppern beim Training bei uns rein. Oder wir bieten entsprechende Schnupperkurse an, um auf uns aufmerksam zu machen und entsprechenden Nachwuchs für die diversen Mannschaften zu gewinnen. Das kann aktuell aber alles aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der Nachwuchs findet nicht zu uns.

Was machen Sie dagegen?

Visarius: Uns sind ein wenig die Hände gebunden. Aber wir wollen und müssen was tun. Wer also Interesse hat, oder sein Kind zu einem Schnuppertraining schicken möchte, kann sich an unsere jeweiligen Trainer wenden. Die setzen dann den Namen auf die Liste und geben weitere Informationen. Und dann kann der Fußball-Spaß auch schon beginnen. Bei Interesse kann man sich direkt bei mir oder bei den einzelnen Trainern melden. Die Namen stehen auf unserer Homepage.

Gelten diese Nachwuchssorgen nur für die TSG Dülmen oder sind auch die anderen Dülmener Vereine betroffen?

Visarius: Ich kann natürlich nur für meinen Bereich bei der TSG Dülmen sprechen. Aber das dürfte natürlich alle Vereine gleichermaßen beeinträchtigen.

Informationen zum Jugendfußball und allen anderen Bereichen bei der TSG Dülmen auf der Homepage des Vereins: www.tsg-duelmen.de.

Björn Visarius ist für weitere Auskünfte und Hinweise unter Tel. 0172/2761825 zu erreichen.