Der Vorstand des TC Rot-Weiß Dülmen hat sich sehr bemüht, damit die Tennissaison in diesem Jahr frühzeitig beginnen kann. Nach Überarbeitung der Plätze und dem Aufrüsten der Anlage am Grenzweg haben die Rot-Weißen die Saison am 2. April gestartet.

Damit bei den derzeitigen Inzidenzwerten wieder Tennis gespielt werden kann, ist die Beachtung der neuen Hygiene- und Verhaltensregeln des TC Rot-Weiß, die auf Grundlage der aktuellen Coronaschutz-Verordnung und in Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Dülmen neu gefasst wurden, zwingende Voraussetzung.

Diese Regelungen stehen auf der Homepage des Vereins und sind zudem am Eingang zur Vereinsanlage angebracht. „Wer sich nicht an die Regeln hält, gefährdet die Möglichkeit wieder Tennis zu spielen für alle“, heißt es in der Ankündigung des Tennisvereins. Spielen dürfen nur Mitglieder, die sich im Online-Buchungssystem des TC Rot-Weiß einen Platz gebucht haben. Besucher und Zuschauer sind auf der Tennisanlage aktuell nicht erlaubt. Umkleiden und Duschen sowie der Gastronomiebereich des Vereinsheims sind geschlossen. Der Nachweis über den Aufenthalt auf der Anlage erfolgt durch Eintragung in eine Anwesenheitsdokumentation oder mittels Scannen des QR-Codes der Luca-App.

Der Vorstand hofft, dass trotz der Einschränkungen durch die aktuelle Corona-Pandemie die Mitglieder mit Disziplin und Vorsicht das Tennisspielen genießen können.

www.tc-rw-duelmen.de