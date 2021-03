Geänderter Saisonbeginn der Hoffnungsradler Dülmen am Karfreitag

Dülmen. Traditionell starten die Dülmener Hoffnungsradler, die sich seit 2003 zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher engagieren, am Karfreitag in die Saison. Die erste Tour der Hoffnungsradler Dülmen findet in diesem Jahr aber anders statt.