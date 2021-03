Thomas Lewe ist sauer: Der 55-jährige Dülmener, der vor 21 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall sein rechtes Bein verloren und seitdem zu 100 Prozent eine Schwerbehinderung hat, sagt: „Ich will geimpft werden, um endlich meinen Sport wieder ausüben zu können.“

Denn Lewe ist nach eigenen Angaben derzeit zur Pause gezwungen. „Ich komme ohne eine nachgewiesene Impfung in keine Tennishalle.“ Dabei will er wieder Rollstuhl-Tennis spielen. In der Vergangenheit hat es der 55-Jährige recht weit gebracht, hat an internationalen Turnieren teilgenommen. „Mir geht es gut. Auch die COPD, eine atemwegsverengende Lungenerkrankung, sei bei ihm nicht voll durchgeschlagen. „Früher konnte ich direkt auf den Platz und loslegen, jetzt muss ich mich halt zehn Minuten länger einspielen.“

Beim Impfen sei er noch nicht an der Reihe. Ein Impftermin sei noch nicht in Aussicht. „Und nach dem Aussetzen der Impfungen mit dem Astra Zeneca-Impfstoff sieht es ja noch düsterer aus“, ist sich der Dülmener Rollstuhl-Tennisspieler sicher. Lewe gehört nach eigenen Aussagen der Prioriesirungsgruppe drei an. „Je selbstständiger man ist, desto weiter nach hinten wird man geschoben“, sagt Lewe. Heißt: „Wenn ich in einer Pflegeeinrichtung untergebracht wäre, wäre ich schon längst geimpft.“

