Karla, Klaus und Sohn Tim Uhlending und andere Mitstreiter des Dülmener BVB-Fanclubs „Magic Goalgetter“ fahren sonst tausende Kilometer im Jahr, um ihre Borussia bei allen Spielen in der Bundesliga, der Champions League oder im Pokal zu unterstützen. Die treuen Dortmund-Anhänger in schwarz und gelb sind aufgrund der Pandemie seit mehr als einem Jahr aber zum Fernsehschauen verdammt. „Das ist natürlich alles doof“, sagt Karla Uhlending, die als Kassiererin in dem Dülmener Fanclub aktiv mithilft.

Bei ihr und den anderen Fanclub-Mitgliedern komme keine richtige Stimmung mehr auf. „Die Spiele ohne Zuschauer sind wie Freundschaftsspiele in der Vorbereitung“, vermisst Klaus Uhlending die Stimmung in den Stadien und ist sich sicher: „Das merken auch die Spieler. Die geben nicht alles in dieser Phase“ Seine Frau Karla ergänzt: „Die spielen nur so gut, wie sie müssen. Die können das doch viel besser.“

Auch wenn Klaus Uhlending den Reviernachbarn aus Gelsenkirchen nicht mag, ist er sich sicher: „Wenn die Fans im Stadion wären, stünden die Blauen nicht da, wo sie jetzt stehen.“ Nämlich am Tabellenende.

