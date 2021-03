Lange haben die Sportler in Dülmen und damit auch die Jugendfußballer auf die Rückkehr auf den Platz warten müssen. Pandemiebedingt waren die Sportstätten in Dülmen Ende Oktober für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt worden und erst in dieser Woche gab es dann grünes Licht - der neuen Corona-Schutzverordnung sei Dank. Sport für Kinder in Gruppen ist erlaubt: Bis zu 20 Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahren können als Gruppe gemeinsam Sport-, Spiel- und Bewegungsaktivitäten durchführen. Eine Gruppe kann durch maximal zwei Übungsleiter, Trainer oder Aufsichtspersonen betreut werden.

Das haben die meisten der acht Dülmener Fußballvereine auch sofort umgesetzt. Lediglich Grün-Weiß Hausdülmen wartet noch ab, will sich nach Auskunft von Jugendobmann Marvin Paschert in der kommenden Woche noch mit den Trainern beraten und ein Stimmungsbild einholen. Adler Buldern ließ die ersten Mannschaften am Mittwochabend auf den Platz.

Die anderen haben bereits am Montag oder Dienstag das Training wieder aufgenommen, wie die E-Jugend von Brukteria Rorup mit ihren Trainern Marco Symanzik und Stefan Nettebrock. Nach den fast viereinhalb Monaten Fußball-Abstinenz begrüßte Fritz Sauer, Vorsitzender Am Wido, die jungen F-Jugend-Kicker von Vorwärts Hiddingsel, die erstmals wieder den Sportplatz betreten durften. Er gab eine kurze Einweisung in die Corona-Schutzmaßnahmen. „Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, werden wir hoffentlich wieder lange trainieren dürfen“, so Fritz Sauer.

Und auch bei der DJK Rödder und den SF Merfeld freuten sich alle über die Lockerungen im Lockdown.