Über den „legendären Dorfpokal von Adler Buldern“, wie Jannika Mentrup selber sagt, kam die heute die 29-Jährige zum Fußball. 16 Jahre lang spielte sie im blau-weißen Dress im Adler-Horst. „Ich habe von der U13 an alle Mannschaften durchlaufen, bis ins Damen-Team.“ Dann ging die sympathische, junge Frau mit den langen blonden Haaren aufgrund ihres dualen Studiums nach Bochum. Sie pendelte noch fünf Jahre lang zum Training und zu den Spielen von Adler Buldern. „2016 hatte ich aufgrund von Verletzungen meine Fußballschuhe eigentlich an den berühmten Nagel gehängt.“

Doch im Sommer des vergangenen Jahres sah sie die Anzeige des FC Schalke 04. Ihres Lieblingsvereins. Die Königsblauen luden zum Probetraining ein, weil die Schalker eine Damen-Abteilung ganz neu gründeten. „Alle meine Freundinnen und Bekannten hatten mich gedrängt: Das ist doch was für Dich.“ Jannika Mentrup, die noch regelmäßig bei den Eltern und Großeltern in Dülmen ist, hatte zunächst gezweifelt. „Ich hatte ja auch verletzungsbedingt aufgehört.“ Aber im Sichtungstraining „muss ich mich dann nicht so schlecht angestellt haben“, schmunzelt Jannika Mentrup.

„Und als ich dann 14 Tage später den Anruf von Trainer Boris Liebing bekommen habe, dass ich dabei bin, habe ich mich wahnsinnig gefreut.“ Zwei Teams schicken die Schalker in die erste Saison der Kreisliga A Herne/Gelsenkirchen. Das Team Blau führt die Tabelle mit sechs Siegen aus sechs Spielen an.

Jannika Mentrup gehört dem Team Weiß an, die mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 17:1 ebenfalls eine blütenweiße Weste vorzeigen können.

