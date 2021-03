Ausgefallene Schulstunden, geschlossene Bäder. Corona hat den Bereich der Schwimmausbildung für Kinder komplett lahm gelegt. Hunderte von Mädchen und Jungen warten auf die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen. Die SPD will sich kreisweit nun dafür stark machen, dass sobald wie möglich alle Kinder ein Angebot zur Schwimmausbildung bekommen können.

Vorbereitungen treffen

„Wir sind jetzt hoffentlich in den letzten Wochen des Lockdowns. Jetzt sollten wir Vorbereitungen treffen, dass wir, sobald die Bäder wieder öffnen, mit den Angeboten starten können“, sagt SPD-Bundestagskandidat Johannes Waldmann.

Dafür will die SPD die Akteure im Kreis, aber auch in den Kommunen, an einen Runden Tisch bringen. Dazu zählen neben der DLRG, Schwimmvereinen, den Kommunen und den Bädern auch die Schulen. „Denn über den Schulsport können wir alle Kinder erreichen“, so Waldmann. Besonders im Blick habe man dabei die Kinder, die beim Schwimmen lernen nicht die Unterstützung der Familien hätten.

Ausbilder fördern

Alleine in Dülmen warte eine „hohe dreistellige Zahl an Kindern“ auf die Schwimmausbildung. „Mit dem düb haben wir ein hervorragendes Bad und können wetterunabhängig Angebote schaffen“, so Andreas Bier, Vorsitzender der Dülmener SPD-Ratsfraktion. Man müsse vielleicht auch bei der Badbelegung über eine Priorisierung der Ausbildung nachdenken.

„Es geht ja darum, dass wir nicht nur den Stau aus 2020 beheben, sondern auch die Kinder in diesem Jahr ausbilden.“ Daher müssten auch die Ehrenamtlichen gestärkt werden, die die Ausbildung übernehmen. „Auch hier müssen wir Möglichkeiten schaffen, damit Personen, die ausbilden wollen, es auch können“, sagt Bier.