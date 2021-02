Noch bis zu seinem Geburtstag am 15. März sammelt Simon Rose Spenden rund um das Thema Fußball: Bälle, Trikots, Stutzen, Schuhe, Trainingsanzüge, Sporttaschen etc. Diese wird er Mitte März dann mit der DHL nach Nigeria schicken. „Über soziale Netzwerke habe ich Kontakt zu einem Peter James in Nigeria bekommen“, erzählt der 30-Jährige im DZ-Gespräch. Er habe den Fußballern auf dem afrikanischen Kontinent helfen wollen. „Geld wollte er für seine Fußballschule nicht mal haben. Aber guterhaltene Sachspenden seien immer willkommen, hat er mir gesagt.“

Und so hat Rose, selber Kicker der B-Liga-Fußballer von Adler Buldern II, schon vor Weihnachten ein Paket geschickt. Die Trikots von Adler und unter anderem mit seinem Namen auf dem Rücken kamen gut an. „Daher will ich jetzt ein noch größeres Paket auf den Weg bringen. Unterstützt wird er dabei nach seinen Angaben auch von befreundeten Profi-Kickern, wie Julian Büscher, Jan Löhmannsröben (Hansa Rostock) und Philipp Hoffmann (FC Homburg 08).

Bei Facebook, Instagram & Co. hat Rose die Werbetrommel gerührt - und ist von der Resonanz in Dülmen begeistert. Die DJK Dülmen, die TSG Dülmen und auch die Fußball-Damen von der SG Hiddingsel/Rorup haben ihre Unterstützung zugesagt. Bei den Sportfreunden Merfeld rannte Rose auch offene Türen ein.

