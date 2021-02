In der Nacht zum Montag hatte David Baumeister einen Pflichttermin. Er hat den 55. Super Bowl zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Kansas City Chiefs (31:9) natürlich am Fernsehen verfolgt. „Die Buccaneers haben verdient gewonnen, wobei Kansas eigentlich die bessere Saison gespielt hatte.“ Baumeister muss es wissen. Er ist der Presse-Verantwortliche bei den Coesfeld Bulls und spielt selber seit neun Jahren Football. Erst bei den Mammuts in Münster, aktuell bei den Coesfeld Bulls.

Dort sind auch einige Dülmener aktiv, wie Leonard Wies, Leon Höltker, Mike Kreuznacht und Jonas Wortmann. „Seit einigen Jahren gibt es einen richtigen Football-Hype in Deutschland“, freut sich Baumeister. „Es beschäftigen sich immer mehr Leute mit American Football.“ In Coesfeld gebe es eine U13 im Training, und eine U16 und eine U19 und natürlich die Seniors mit dem Dülmener Quartett im Spielbetrieb. Es werden aber immer noch Leute gesucht. „Bei einem Spiel haben wir rund 50 Spieler gemeldet, wir brauchen Trainer und Schiedsrichter. Um das Catering muss sich gekümmert werden.“ Denn zuletzt kamen bis zu 400 Zuschauer, so Baumeister, zu den Spielen. „Da ist richtig was los.“

(Den kompletten Bericht lesen Sie in der Freitags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)