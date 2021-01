Handball ist heute eine der populärsten Sportarten, auch wenn in Dülmen derzeit keine Damen- oder Herren-Mannschaft beim TV Dülmen im regulären Spielbetrieb ist (würde ja wegen Corona eh ruhen). Wenn am 13. Januar die Handball-Weltmeisterschaft mit den deutschen Elite-Handballern in Ägypten startet, werden aber sicherlich auch viele Dülmener gebannt vor dem Fernseher sitzen.

Denn Handball hat in Dülmen eine lange Tradition, allerdings anders, als es viele Sportler heute kennen. Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als es, anders als heute, noch ganz wenige Sporthallen in Dülmen gab, wurde im Freien gespielt: Feldhandball hieß der Sport, der besonders bei Soldaten sehr beliebt war, wie ein Blick in das Archiv der Dülmener Zeitung sowie des Dülmener Stadtarchivs zeigt.

So wurde zum Beispiel Anfang Mai 1968 die neu gebaute Sportanlage in der Dülmener St. Barbara-Kaserne mit einem Feldhandballspiel zwischen dem Feldartilleriebataillon 71 und einer gemischten Mannschaft der Divisionseinheiten im Rahmen der Divisons-Meisterschaft eingeweiht.

(Den kompletten Bericht lesen Sie in der Montags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)