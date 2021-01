Immer einen Schritt voraus

Friederike „Fritzi“ Schulze-Borgmühl will in die U16-Nationalmannschaft

Hiddingsel. Friederike Schulze-Borgmühl wird von allen eigentlich nur „Fritzi“. gerufen. Doch so harmlos und niedlich, wie der Name klingt, ist die 14-jährige Hiddingselerin eigentlich gar nicht. Zumindest auf dem Fußball-Platz. Denn in der Abwehr, meist auf der rechten Seite, setzt sich der blonde Wirbelwind zumeist gegen ältere Jungen durch. Denn Fritzi Schulze-Borgmühl spielt bereits in der B-Jugend für den SV Vorwärts Hiddingsel, obwohl sie eigentlich noch C-Jugend-Kickerin ist.