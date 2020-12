Das kommende Jahr 2021 könnte ein Sportjahr mit vielen Höhepunkten werden. Mit einer Fußball-Europameisterschaft in etlichen europäischen Ländern, mit Olympischen Spielen in Tokio. Wenn es denn das Corona-Virus erlaubt.

Da bleibt Zeit, sich an vergangene Internationale Meisterschaften zu erinnern. Wie die Fußball-Europameisterschaft 1996 in England. Dem Mutterland des Fußballs. „Football’s coming home“, hieß es musikalisch passend. Der Fußball kommt nach Hause. Zurecht. Rückblickend ist vielen bestimmt das „Golden Goal“ von Oliver Bierhoff im Finale gegen die Tschechen in Erinnerung. Auch wenn es nun schon 25 Jahre her ist, ist die EM in England für mich so viel mehr.

Es war mein erstes großes Fußball-Turnier. Und mein erster Besuch auf der Insel. Für drei Wochen ging es privat nach London. Ein guter Bekannter von meiner heutigen Frau und mir studierte dort. Also warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Die Metropole an der Themse erkunden - und die Fußball-EM live miterleben.

Mein Kumpel Helmut besorgte die Eintrittskarten. Internet, personalisierte Tickets, Bewerbungsrunden, etc. wie sie heute üblich sind, gab es nicht. Ein Telefonanruf beim DFB und wir hatten die Tickets. Diese waren für die drei deutschen Vorrundenspiele im Stadion von Manchester United, im altehrwürdigen Old Trafford. Und so fuhren Helmut und ich am 9. Juni gegen Tschechien, am 16. Juni gegen Russland und am 19. Juni gegen Italien jeweils gut drei Stunden mit dem Pkw von London nach Manchester und zurück. Alle drei Tickets kosteten zusammen umgerechnet rund 130 Euro pro Person.

In London haben wir in einer Pension übernachtet. Im Vorort Kilburn. Die Gastgeberin war eine schrullige ältere Dame mit dem Namen Mrs. Cashmore. Sie sah aus wie Miss Marple. Obwohl ihr Name („Mehr Bargeld“) etwas anderes vermuten ließ, war die Unterkunft günstig. Mehr aber auch nicht.

50.000 Zuschauer verfolgten die Spiele der Deutschen in Manchester. Das Stadion liegt in einem alten Industrieviertel. Rings rum waren Arbeiter-Wohnungen, plötzlich tauchte das Riesenstadion auf. Ich kann mich erinnern, dass wir nur durch ganz enge Schleusen ins Stadion gelangten. Dafür waren die Plätze top. Freie Sicht. Kein störender Zaun, wie er damals in Bundesliga-Stadien noch üblich war.

