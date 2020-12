Ein Wechselbad der Gefühle erlebte die Merfelderin Klara Koppe in diesem Jahr. Die Mittel- und Langstreckenläuferin, die seit einem Jahr für die LG Brillux Münster startet, konnte sich im vergangenen Winter aufgrund einer hartnäckigen Verletzung eigentlich gar nicht so gut vorbereiten. Bei der deutschen Crossmeisterschaft Anfang März diesen Jahres „bin ich einfach mal so in den Wettkampf reingegangen“, sagt die 20-Jährige im DZ-Gespräch.

„Ich konnte vom Start weg mitgehen. Das war ein cooles Erlebnis.“ Was sich am Ende auch noch richtig auszahlte. Für die 5500 Meter lange Cross-Strecke brauchte Koppe nur 21:39 Minuten und wurde damit Deutsche U23-Meisterin. Im Gesamtklassement der Frauen schaffte sie es mit der Zeit auch noch aufs Podium und wurde Dritte. „Das war ein schöner Einstieg ins Jahr.“

Dann kam der erste Lockdown. Und damit ging der sportliche Erfolg auch nicht so weiter. „Ich hatte auch Stress an der Uni, musste mich erst an die Online-Vorlesungen gewöhnen.“ Klara Koppe studiert in Bonn Medizin, ist momentan im dritten Semester.

