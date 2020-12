Die Adventszeit und besonders die Hallen-Stadtmeisterschaft am Zweiten Weihnachtstag nutzen viele Fußball-Vereine, um sich Gedanken um die Trainerposition für die kommende Saison zu machen und die entsprechenden Weichen zu stellen. Das Hallenturnier der Fußballer an Weihnachten fällt in diesem Jahr bekanntermaßen aus.

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand genau weiß und sagen kann, wie es mit der Fußball-Saison 2020/21 weitergeht, hat die TSG Dülmen schon einmal gehandelt. „Wir hätten jetzt abwarten können, haben aber lieber Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Julia Wagner aus dem Fußball-Abteilungsvorstand der Blau-Gelben. So werden die beiden Trainer Manfred Wölpper (erste Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga) und Meik Strickling (Reserve in der Kreisliga A) auch 2021/22 an der Seitenlinie stehen.

„Wir waren uns schnell einig“, berichtet Wagner. Denn die aktuelle Saison sei sowieso kein Maßstab, um über die Arbeit der Trainer zu urteilen. „Ich finde, wir sind gut durch den Sommer gekommen und beide Mannschaften haben gut in die Liga gefunden“, so Wagner. Beide Trainer passten sportlich und menschlich einfach gut zur TSG Dülmen. Die beiden Rückkehrer „passen einfach in die TSG-Familie“, so Wagner.

