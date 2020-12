Seit dem 1. September ist Manuel Sanders, der Leichtathlet aus Dülmen, Teil der Spitzensportgruppe der Bundeswehr. Er hat einen der insgesamt 850 begehrten Förderplätze in Deutschland bekommen. „Ich habe meine vierwöchige Grundausbildung in Hannover absolviert.“ Die Zeit habe dem 22-Jährigen gutgetan. „Da gab es zum Beispiel tagsüber ein Handyverbot.“ Erst einmal absolviert Sanders einen elfmonatigen, freiwilligen Wehrdienst. Danach könnte sich ein Dienst als Soldat auf Zeit anschließen.

Seit Oktober konzentriert sich Sanders voll auf den Sport. Offiziell ist er in der Sportschule Warendorf stationiert. „Aber ich kann ganz normal mit meinen Trainern und meiner Trainingsgruppe in Dortmund trainieren“, sagt der Zwei-Meter-Mann, den die DZ-Sportredaktion gestern auch in Dortmund erreichte.

