Noch stehen zahlreiche Warnbaken auf der Rundlaufbahn im Sportzentrum Süd. Ein großes Schild „Rasenplatz gesperrt“ deutet darauf hin, dass auch an der grünen Spielfläche gearbeitet wurde beziehungsweise wird.

Im zu Ende gehenden Jahr 2020 hat sich einiges getan im Sportzentrum Süd. Die Stadt Dülmen unternimmt seit Jahren etliche Anstrengungen, um die Sportstätte aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken.

Die jüngsten Arbeiten waren die Sanierung der Drainage, die Erneuerung der Beregnungsanlage und die anschließende Neueinsäung der Spielfläche. Schließlich soll das Sportzentrum Süd auch künftig eine Naturrasenspielfläche haben. Bei der Sanierung der defekten Entwässerungsrinne der Rundlaufbahn hatte die beauftragte Fachfirma festgestellt, dass besonders die Abwasserleitungen im Bereich des Segmentes Richtung Umkleidegebäude defekt sind. So seien bereits einige Teilflächen dieses Segmentes unterspült.

Eine Komplettsanierung dieser Fläche ist aus Sicht der Verwaltung daher un-umgänglich. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden zum Haushaltsplan 2021 angemeldet.

Der Sportausschuss der Stadt Dülmen, der am 2. Dezember zum ersten Mal in der neuen Sitzungsstaffel zusammenkommen wird, wird sich mit dem Thema ab 18.15 in der Aula des Schulzentrums beschäftigen. Die Sitzung ist öffentlich.