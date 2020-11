Der Sportverein Brukteria Rorup nimmt in diesem Jahr so einiges in die Hand: Nach der Sanierung des Rasenplatzes (DZ berichtete) sowie diversen Schönheitsreparaturen rund um den Aschenplatz beginnen nun auch die ersten Arbeiten zur Sanierung des Clubheims. Durch das Anzapfen diverser Fördertöpfe ist es möglich geworden, das Clubheim aus den 1980er-Jahren nun auf Vordermann zu bringen.

Sehr zur Freude der ersten Vorsitzenden Kirsten Hülsenbeck konnte nun ein Scheck der Sparkasse Westmünsterland entgegengenommen werden. Die Sparkasse, vertreten durch den Roruper Filialleiter Michael Buß, überreichte jüngst eine Unterstützung in Höhe von 2000 Euro. „Der Umbau des Clubheims ist gerade auch in Zeiten von Corona ein großes Projekt für uns“, erklärt sie.