Dülmen. Trainer-Fuchs Manfred Wölpper hat den Bezirksliga-Fußballern der TSG Dülmen neues Leben eingehaucht. Die Blau-Gelben stehen auf Platz eins der Tabelle. Mit dem 62-Jährigen sprach DZ-Sportredakteur Jürgen Primus.

Herr Wölpper, wie geht es Ihnen persönlich in diesem erneuten Lockdown?

Manfred Wölpper: Der Lockdown war irgendwie vorhersehbar und daher war ich nicht überrascht. Ich stürze mich in die Arbeit, ich habe ein großes Haus und ich kümmere mich um meinen Enkel. Zudem treibe ich jeden Tag mindestens eine Stunde Sport, um auf andere Gedanken zu kommen.

Sie sind im Sommer an die Nordlandwehr zurückgekehrt, wo Sie bis Ende der 90er Jahre ihre Trainer-Karriere furios gestartet haben. Wie haben Sie den Verein heute vorgefunden?

Manfred Wölpper: Die Örtlichkeiten sind auf jeden Fall durch den Kunstrasen viel besser geworden. Damals haben wir fast ausschließlich auf Asche trainiert und wir hatten noch nicht einmal vernünftige Bälle und haben uns hochgearbeitet. Im Vorstand sind wirklich rührige Leute, wie Tobi Kollenberg, der im Hintergrund unaufgeregt arbeitet und Julia Wagner als sehr ehrgeizige zweite Vorsitzende. Die Kooperation im Verein untereinander gefällt mir richtig gut. Alle arbeiten ehrenamtlich und von daher ist alles gut. Nur die Kapazitäten könnten besser sein. Wir schaffen es nicht, dass wir den ganzen Platz für das Training gerade im Winter zur Verfügung haben. Aber es kommen auch viele alte Freunde wieder zum Platz. Das ist eine schöne Sache.

Die Bezirksliga 14 war für Sie, wie auch den Verein, Neuland. Wie schätzen Sie die Liga ein?

Manfred Wölpper: Die Bezirksliga 14 ist von der Logik her viel stärker, weil die Ballung viel größer ist. Gerade zum Beispiel im Gelsenkirchener Raum gibt es eine höhere Dichte an guten Fußballern. Aber wir haben einen super Start erwischt. Von daher bin ich sehr zufrieden.

Nach acht Spielen steht die TSG Dülmen mit sieben Siegen und einem Remis glänzend dar. Hat Sie der geglückte Saisonstart überrascht?

Manfred Wölpper: In dieser Form hatte ich das nicht erwartet. Ganz ehrlich. Mich hat sowieso überrascht, dass die TSG Dülmen so hoch in der Liga im Vorfeld gehandelt wurde. Wenn man alle Mannschaften durchgeht, und ich kenne mich da gut genug aus, haben andere Mannschaften drei, vier oder gar fünf Spieler, die höher gekickt haben. Die Oberligaerfahrung haben, mit dort 200 bis 300 Spielen. Bei uns ist das eigentlich nur Marvin Möllers. Von daher bin ich total überrascht. Aber das ist natürlich schön. Aber unser Pfund ist: Wir sind eine tolle Gemeinschaft. Auch die Spieler auf der Bank haben eine hohe Frust-Toleranzgrenze. Da legen wir besonderen Wert drauf. Die Jungs geben der Mannschaft Energie.

