„Nein“, stellen Julian Krings und Christopher Köster direkt klar. „Wir wollen damit kein Geld verdienen. Das ist unser Hobby und wir haben einfach Spaß daran.“ Die Beiden sind seit gut vier Jahren befreundet. Krings und Köster verbindet eine große Leidenschaft: das Erstellen von Podcasts, eine nach der Definition von Wikipedia „Serie von meist abonnierbaren Mediendateien (Audio sowie Video) im Internet“.

Das Duo, Krings ist in Dortmund beheimatet und Köster lebt in Köln, betreibt den Podcast „Ungehalten Kreisliga B“. Das Logo, ein Sportplatz mit Tartanbahn, ist bewusst in Rot gehalten. „Rot wie Asche und der Ketchup auf der Bratwurst“, verrät der gelernte Sportjournalist Christopher Köster. Seit knapp vier Monaten beschäftigen sich die Beiden in ihrem Podcast mit den Fußballern von Adler Buldern. Der Schwerpunkt liegt auf der zweiten Seniorenmannschaft - beheimatet in der Kreisliga B. Aber auch die Erstvertretung sowie die Damen kommen immer mal wieder zu Wort.

Doch warum gerade die Adler-Träger? Laura Klünker, Freundin von Köster, stammt aus dem Dülmener Ortsteil. „Ich habe auch schon zweimal beim Dorfpokal mitgespielt und kenne ein wenig den Verein. Deshalb lag es auf der Hand, bei unserem neuen Projekt diesen Klub zu nehmen.“ Grob geplant ist pro Monat eine Folge. Am 24. Juli erschien „This is Buldern“, gefolgt von „Corona stoppt den Ball“ vom 14. September.

Seit dem 21. Oktober ist „Der Ball rollt wieder“ online zu hören. Interviews zur nächsten Folge, in der es unter anderem um die Rückkehr von Adler II-Trainer Lukas Bredeck geht, sind gerade in Arbeit.

https://podtail.com/de/podcast/ungehalten-kreisliga-b/

(Weitere Berichterstattung zum Thema in der Samstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)