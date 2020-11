Greta Fricke sitzt auf dem Sofa und hält ein Magazin in den Händen. Ein antikes Foto prangt auf dem Titelblatt. Zu sehen ist ein junger Mann, der seine Fäuste mit Boxhandschuhen in die Kamera hält. „spurensuchen“ steht in großen Lettern darüber. Und genau das will Greta machen. Dazu nimmt sie an einem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teil.

Alle zwei Jahre sind dabei junge Menschen aufgerufen, sich in ihrem Umfeld auf Spurensuche zu begeben. Sie werden dazu animiert, selbstständig zu recherchieren. Dazu können zum Beispiel Archive aufgesucht und Expertengespräche oder Zeitzeugeninterviews geführt werden.

Zeitzeugeninterview

Und so ein Zeitzeugeninterview möchte auch Greta machen. In diesem Jahr lautet das Thema „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“. Und das ist genau Gretas Thema. Die Gymnasiastin ist als Handballerin in der B-Jugend des TV Dülmen selbst sportlich aktiv. Passend dazu hat die 16-Jährige sich überlegt, die Umstände für Frauen in Dülmener Sportvereinen zu untersuchen.

Dazu sucht sie jetzt Frauen, die selbst in Dülmen oder den Ortsteilen in einem Sportverein Mitglied waren. „Die Sportart ist ganz egal“, betont sie. „Es geht vor allem um die Erfahrung im Verein. Beispielsweise auch, ob Frauen mit Diskriminierung zu kämpfen hatten.“ Auch das Jahrzehnt sei zunächst zweitrangig. „Ob es die Fünfziger- oder die Sechzigerjahre sind, ist egal. Auch frühere Jahrzehnte sind interessant, aber ich denke, da wird es vielleicht schwierig, jemanden zu finden.“

Greta besucht das Anette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und hat dort Geschichte als Leistungskurs. Trotzdem ist sie nicht durch die Schule auf den Wettbewerb gekommen, sondern engagiert sich privat.

„Ich interessiere mich einfach sehr für Geschichte.“ Außerdem singt die Q2-Schülerin in der Schulband und liest gern Romane mit historischem Bezug.

Fotos gesucht

Bis Ende Februar hat Greta noch Zeit, Ergebnisse zu sammeln und diese abzugeben. „Erst mal werde ich es wie eine Facharbeit aufbauen. Wenn dann noch Zeit ist, möchte ich gern eine Kurzgeschichte schreiben oder etwas anderes Kreatives mit den Ergebnissen machen.“ Deshalb würde sich Greta darüber freuen, wenn ihre Interviewpartnerin auch Fotos aus der Vereinszeit bereitstellen würde.

Rückmeldungen

Wer sich durch Greta Frickes Aufruf angesprochen fühlt, kann sich per Mail bei ihr melden unter der Email-Adresse:

geschichtswettbewerb.duelmen@gmail.com