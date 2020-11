Für Saredin El Khodary kommt die Corona-Zwangspause für die Fußballer absolut ungelegen. „Ich hätte gerne wöchentlich weitergespielt“, so der Trainer der B-Liga-Kicker der SF Merfeld II. Sein Team rangiert derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. „Ausgerechnet jetzt ist die Tabelle für mindestens vier Wochen eingefroren. Das sieht doof aus und tut weh.“

Trotz des bescheidenen Saisonstarts habe El Khodary auch viele positive Ansätze bei seinem Team gesehen. „Wir haben sehr viel Potenzial in dieser jungen Mannschaft“, ist der Merfelder Coach von der Qualität von seiner Mannschaft überzeugt. „Die Stimmung im Team ist trotz der unglücklichen Niederlagen oder Punktverluste immer noch sehr gut. Alle haben Bock und ziehen gut mit.“

Von Verletzungen sind die Grün-Gelben, bis auf die schwere Knöchelverletzung von Niklas Hoffmann in der Vorbereitung, verschont geblieben. „Niklas wäre in diesen Tagen wieder ins Training eingestiegen.“ Doch aktuell seien ja alle zur Pause gezwungen. „Wir haben den Jungs auch noch nichts mit auf den Weg gegeben. In den nächsten Tagen werden wir aber ein Fitness-Programm erarbeiten und über Apps zum Beispiel Jogging-Strecken und -Leistungen nachhalten, damit die Jungs nicht zu viel Fitness verlieren.“

