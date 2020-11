Das Organisationsteam um Ralph Hülsheger, das jedes Jahr das beliebte Tischtennis-Karnevalsturnier der TSG Dülmen organisiert und durchführt, hat in diesem Jahr auf einen Antrag zur Genehmigung verzichtet. „Aufgrund der Entscheidungen des WTTV-Vorstandes, bis zum Jahresende den kompletten Spielbetrieb inklusive aller Turniere zu unterbrechen, haben wir uns ebenfalls aufgrund der Corona-Pandemie dazu entschieden, das 31. Dülmener TT-Karnevalsturnier, nicht zur Genehmigung einzureichen, sondern ausfallen zu lassen.“ Das Turnier war für den Zeitraum 12. bis 14. Februar 2021 geplant.

„Da man derzeit nicht weiß, wie es hinsichtlich der Corona-Pandamie weitergeht, ist es leider nicht möglich, ein solches Turnier zu veranstalten. Hierzu sind die Inzidenz-Zahlen an den Veranstaltungstagen, Hygienekonzepte, Teilnehmerbeschränkungen nur beispielsweise zu erwähnen. Außerdem benötigt die Ausrichtung eines solch großen Turnieres einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf.“ All das könne derzeit für Februar 2021 nicht abgesehen bzw. gewährleistet werden. „Wir hoffen auf das Folgejahr, wo das Karnevalsturnier dann vom 25. bis 27. Februar 2022 wieder stattfinden soll.“

n www.karnevalsturnier.de