Das letzte Training vor dem erneuten Lockdown haben die Bogenschützen der DJK Rödder am Wochenende genutzt und genossen, um noch einige Pfeile für die Wertung der Vereinsmeisterschaft zu schießen. „Einige Schützen hatten auch am Vorsonntag schon vorgeschossen“, berichtet Abteilungsleiterin Jasmin Langen.

So sollte die Personenanzahl in der Halle auch reduziert werden. „Da die Bezirksmeisterschaft ausfällt, werden die Ringzahlen der vorherigen Meisterschaft, in diesem Fall die Vereinsmeisterschaft, zur Qualifikation gemeldet“, so Langen weiter.

Marco Riese (Schüler-Klasse A), Alexandra Sellhorst (Compound-Damen) und Heinz Jacobi (Blankbogen, vorgeschossen) schossen die Qualifikationszahlen für die Teilnahme zur Landesmeisterschaft.

Annalena Pelken (Schülerklasse C, vorgeschossen) würde gerne an der Landesmeisterschaft teilnehmen (sofern sie denn stattfindet), darf aber nicht, da diese coronabedingt nur Teilnehmer ab Schülerklasse A, also Klassen, die sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren könnten, vorbehalten ist. Die Deutsche Hallen-Meisterschaft Ende März wurde aber auch schon abgesagt wurde.