So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen. Im Spitzenspiel der Bezirksliga 14 lieferten sich TSG Dülmen und SV Zweckel ein packendes Spiel und am Ende musste die Elf von Trainer Manfred Wölpper beim 1:1 die ersten Punkte in der Saison liegen lassen. Die Sportfreunde Merfeld unterlagen in Lippramsdorf knapp.