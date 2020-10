In Reihen des Fußball-A-Ligisten DJK Dülmen stand am vergangenen Sonntag ein Kicker 90 Minuten auf dem Feld gegen Fortuna Seppenrade, der am Montag corona-typische Symptome gezeigt hat, so Daniel Kau, Sportlicher Leiter und Corona-Beauftragter bei den Rot-Weißen. „Er hat sich dann am Montag sofort an seinen Hausarzt gewandt, der einen entsprechenden Test veranlasst hat.“ Das Ergebnis kam am Donnerstagnachmittag: Der Spieler ist positiv auf das Corona-Virus getestet und wurde vom Kreis-Gesundheitsamt in die häusliche Quarantäne geschickt.

Dann begann die Maschinerie zu laufen. „Seitdem steht mein Telefon kaum still“, erklärt Daniel Kau im DZ-Gespräch weiter. Noch am Donnerstagabend wurde eine entsprechende Kontaktliste an das Gesundheitsamt weitergegeben. „Alle unsere Spieler sind vom Gesundheitsamt in die Kategorie zwei eingeordnet worden. Trainings- und Spielbetrieb wäre somit weiter möglich. Aber aus Fürsorgepflicht haben wir das Spiel unserer Mannschaft am Sonntag in Holtwick verlegt“, so Kau.

