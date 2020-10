1. Deutsche Pickleball-Meisterschaft in Gelsenkirchen

Dülmen. Bei der ersten Pickleball-Meisterschaft in Gelsenkirchen haben sich gleich sechs Spieler vom TV Dülmen mit ihren Partnern einen Platz auf dem Treppchen gesichert und so schöne Erfolge gefeiert. Gespielt wurde in drei Hallen gleichzeitig.