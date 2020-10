So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen. Die TSG Dülmen bleibt in der Bezirksliga 14 das Maß aller Dinge. Bei Westfalia Gelsenkirchen war die Partie bereits nach 17 Minuten entschieden, am Ende gab es einen 9:2-Erfolg. In der A-Liga überraschte die DJK Dülmen gegen Seppenrade.