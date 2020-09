Dülmen. Die TSG Dülmen ist mit einem 2:0-Sieg in die Saison gestartet. Nach guter Vorbereitung verlief der Ligastart aber etwas holprig. Nur 45 Minuten konnte man an die bisherigen Leistungen anknüpfen, was auch am Rasen im TSG-Stadion lag.

Von Patrick Hülsheger