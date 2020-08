Corona-Zeiten sind besondere Zeiten. Und so gehen die Verantwortlichen der Leichtathletik-Abteilung der TSG Dülmen neue Wege: Am Samstag bieten die Blau-Gelben ihren ersten Springer- und Werfertag an. Das Besondere: In der Veranstaltung kommen die Hoch- und Stabhochspringer, Diskus- und Speerwerfer sowie Kugelstoßer zum Einsatz. „Das sind Disziplinen, die nicht bei allen Veranstaltungen möglich sind“, sagt Franz-Josef Bayer-Eynck aus dem Leichtathletik-Vorstand der Blau-Gelben. „Und so versuchen wir, ein Alleinstellungsmerkmal im Kreisgebiet zu schaffen.“ Und das, obwohl die Auflagen aufgrund des Corona-Viruses hoch sind. „Die Hygienekonzepte werden natürlich genau eingehalten.“

Ende Juli hat die TSG Dülmen bereits einen Stabhochsprung-Wettbewerb abgehalten - und ambitionierte Nachwuchsspringer, aber mit Alfred Achtelik und Wolfgang Ritte gingen auch Welt- und Europameister der Senioren an den Start. „Und auch jetzt haben sich wieder zahlreiche Sportler von nah und fern angekündigt“, freut sich Bayer-Eynck. „Unter anderem zum Beispiel von Bayer Uerdingen.“

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Die maximale Zuschauerzahl ist auf 300 Personen begrenzt. Weitere Informationen auf der Internetseite des Vereins.

www.tsg-duelmen.de