Hausdülmen. Trainer Güven Sivgin hat die Fußballer von GW Hausdülmen zu einer festen Größe in der Kreisliga A geformt. Mit dem neuen Kunstrasenplatz seien die Bedingungen an der Sandstraße nunmehr nahezu optimal „uns es gibt keine Ausreden mehr“. In der DZ-Saisonvorschau erwartet der dienstälteste Coach unter den Dülmenern Trainern einen Platz unter den ersten Sechs von seinem Team.

Von Jürgen Primus