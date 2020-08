Derby am 15. November

Dülmen/Merfeld. Mit einem Heimspiel gegen einen alten Bekannten eröffnet die TSG Dülmen am Sonntag, 6. September die Saison der Fußball-Bezirksliga 14. Die Blau-Gelben sind Gastgeber für den SV Lippramsdorf, die mit der TSG und den Sportfreunden Merfeld aus der Staffel 11 in die 14 gewechselt sind (DZ berichtete). Die Sportfreunde Merfeld dürfen sich am ersten Spieltag gleich auf den Weg zu einem neuen Ziel machen. Das Team von Dieter Götz beginnt bei der SpVgg Erle. Dies geht aus dem Spielplan hervor, der vom Staffelleiter veröffentlicht wurde.