Hammerlos und ein Wiedersehen

Die Fußballer haben den Kreispokalwettbewerb der alten Saison noch nicht ganz abgeschlossen, da wirft die neue Spielrunde der kommenden Saison bereits ihre Schatten voraus: Ohne Vereinsvertreter nahmen Mitglieder des Kreisfußballausschusses am Montagabend in Coesfeld die Auslosung für die erste Runde des Kreispokals 2020/21 vor. Als „Glücksfeen“ fungierten dabei Lionel und Tamino, die Söhne des Schiedsrichter-Vorsitzenden Paulo Goncalves aus Stadtlohn.

Weil Oberliga-Aufsteiger SpVgg Vreden in der Hinserie terminlich stark eingespannt sein wird, billigte der Kreisfußballausschuss den Vredenern als einzigem Team ein Freilos für die erste Runde zu. Die findet am Donnerstag, 24. September, statt. Und da müssen die Vredener schon in der Liga ran. Sie treffen dann in der zweiten Runde (22. Oktober) auf den Sieger der Partie SV Eggerode gegen SuS Legden.

Neben dieser Begegnung stehen 26 weitere in der ersten Runde an. Pokalspielleiter Willy Westphal verlas dabei die Vereinsnamen, die seine beiden jungen Assistenten aus dem Lostopf zogen.

Und die beiden Jungen hatten aus Dülmener Sicht durchaus ein glückliches Händchen. Ein Hammerlos erwischten die A-Liga-Kicker der DJK Rödder mit ihrem Trainer Ahmed Ibrahim. Sie genießen Heimrecht gegen den Westfalenligisten DJK Grün-Weiß Nottuln. Für Ralf Kemper dürfte es auch ein besonderes Spiel sein. Er war bis zum Sommer verantwortlicher Coach in Rödder und trainiert nun den Nachwuchs der Nottulner.

Und für die Sportfreunde Merfeld, die in der Bezirksliga zuhause sind, gibt es ein Wiedersehen mit ihrem alten Trainer Marco Habicht. Der hat mittlerweile das Zepter beim A-Ligisten DJK Dülmen übernommen. In der ersten Runde treffen beide Teams aufeinander - das Derby verspricht ein interessanter Vergleich zu werden. Wie immer hat das klassenniedrigere Team Heimrecht, sodass das Spiel im Sportzentrum Süd ausgetragen wird.

Ebenfalls Heimrecht genießen die Roruper mit ihrem Trainer Frank Stening. Sie treffen auf den Bezirksligisten SuS Stadtlohn. Vorwärts Hiddingsel empfängt den Ahauser A-Ligisten Fortuna Gronau.

Ein Duell der beiden A-Ligisten Union Wessum (Staffel A1) und GW Hausdülmen (Staffel A2) gibt es im dritten gelosten Spiel. Adler Buldern mit Trainer Andre Hörsting muss beim B-Ligisten SW Beerlage antreten.

Und Fußball-Bezirksligist TSG Dülmen mit dem neuen Übungsleiter Manfred Wölpper muss ebenfalls reisen: Die Blau-Gelben sind in der ersten Runde beim Ahauser A-Ligisten Sportfreunde Ammeloe gefordert und dort sicherlich Favorit.

Die Paarungen

Die erste Runde des DFB-Kreispokals ist für Donnerstag, 24. September, um 19 Uhr angesetzt.

Spiel 01 SV Eggerode - SuS Legden

Spiel 02 1. FC Oldenburg Ahaus - Union Lüdinghausen

Spiel 03 Union Wessum - Grün-Weiß Hausdülmen

Spiel 04 Rot-Weiß Nienborg - TuS Wüllen

Spiel 05 DJK Rödder - DJK Grün-Weiß Nottuln

Spiel 06 FC Ottenstein - VfB Alstätte

Spiel 07 DJK Vorwärts Lette - SuS Olfen

Spiel 08 ASC Schöppingen - SG Coesfeld 06

Spiel 09 SC Ahle - Vorwärts Epe

Spiel 10 Vorwärts Hiddingsel - Fortuna Gronau

Spiel 11 F.C.Turo d’Izlo-Aram. Gronau - ASV Ellewick

Spiel 12 Blau-Weiß Lavesum - Arminia Appelhülsen

Spiel 13 Türkischer SV Ahaus - Borussia Darup

Spiel 14 SG Gronau - FC Oeding

Spiel 15 Grün-Weiß Lünten - SV Heek

Spiel 16 Brukteria Rorup - SuS Stadtlohn

Spiel 17 Schwarz-Weiß Beerlage - DJK Adler Buldern

Spiel 18 Fortuna Seppenrade - FC Vreden

Spiel 19 FC Epe - SV Gescher

Spiel 20 Turo Darfeld - Schwarz-Weiß Holtwick

Spiel 21 SF Graes - DJK/VfL Billerbeck

Spiel 22 SC Südlohn - DJK Eintracht Stadtlohn

Spiel 23 Westfalia Osterwick - Eintracht Ahaus

Spiel 24 SuS Hochmoor - DJK Eintr. Coesfeld

Spiel 25 Germania Asbeck - Trimmgem. Almsick

Spiel 26 DJK SF Dülmen - Sportfreunde Merfeld

Spiel 27 Sportfreunde Ammeloe - TSG Dülmen

2. Runde (22. Oktober)

Sieger Eggerode/Legden - SpVgg Vreden

Sieger Oldenburg/Lüdingh. - Ammeloe/TSG Dülmen

Sieger Wessum/Hausdülmen - DJK Dülmen/Merfeld

Sieger Nienborg/Wüllen - Freilos

Sieger Rödder/Nottuln - Sieger Asbeck/Almsick

Sieger Ottenstein/Alstätte - Hochmoor/DJK Coesfeld

Sieger Lette/Olfen - Sieger Osterwick/Ahaus

Sieger Schöppingen/SG Coesfeld - Freilos

Sieger Ahle/V. Epe - Sieger Südlohn/DJK Stadtlohn

Sieger Hiddingsel/Gronau - Sieger Graes/Billerbeck

Sieger TuRo d‘Izlo/Ellewick - Sieger Darfeld/Holtwick

Sieger Lavesum/Appelhülsen - Freilos

Sieger TSV/Darup - Sieger FC Epe/Gescher

Sieger SG Gronau/Oeding - Seppenrade/FC Vreden

Sieger Lünten/Heek - Sieger Beerlage/Buldern

Sieger Rorup/Stadtlohn - Freilos