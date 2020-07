Zahl der Ortsduelle steigt

Keine Überraschungen gab es für die Dülmener Kreisliga-Kicker, was die Staffeleinteilungen angeht. „Ich denke, wir haben alle Wünsche berücksichtigen können“, sagt Willy Westphal, Vorsitzender des Fußball-Kreises Ahaus/Coesfeld.

„Nachdem der Kreisfußballausschuss die letzten Antworten auf seine Entscheidungen erhalten hatte“, so Westphal, wurden nun die Staffeleinteilungen vorgenommen. In der Kreisliga B der Frauen hat Westfalia Osterwick von dem Angebot des Aufstiegs in die Kreisliga A keinen Gebrauch gemacht. Die Kreisliga A der Frauen startet daher mit 14 Teams, die Kreisliga B voraussichtlich mit 16 Teams. Änderungen sind noch möglich. Die Frauen der TSG Dülmen freuen sich auf die Spielzeit in der A-Liga.

In der A2 der Herren sind sechs Dülmener Mannschaften vertreten. Da können sich die hiesigen Fußballfans auf jede Menge Ortsduelle freuen.

„Bei den Herren haben wir die Mannschaften vom TSV Ahaus eins und zwei mit Zustimmung des Vereins auf die Staffeln C1 und C2 getrennt“, so Westphal weiter. Beim SV Heek habe man darauf verzichtet. „Dann wären die Fahrten für den Verein einfach zu weit gewesen.“ Daher sind die zweite und die dritte Mannschaft des SV Heek in einer Liga, nämlich in der C1. Die Dülmener Teams sind davon nicht betroffen, sie spielen in der Staffel C2.

Die Staffeleinteilungen in der Übersicht:

Kreisliga A1: ASC Schöppingen, FC Oeding, DJK Stadtlohn, FC Epe II, FC Ottenstein, FC Vreden, RW Nienborg, SC Südlohn, SF Ammeloe, SuS Stadtlohn II, Eintracht Ahaus II, GW Lünten, Union Wessum, Vorwärts Epe II, Fortuna Gronau.

Kreisliga A2: DJK Rödder, Adler Buldern, Fortuna Seppenrade, DJK Dülmen, Vorwärts Lette, Borussia Darup, Brukteria Rorup, GW Nottuln II, SV Gescher II, GW Hausdülmen, SW Holtwick, Turo Darfeld, Westfalia Osterwick, SuS Legden, TSG Dülmen II.

Kreisliga B1: ASC Schöppingen II, ASV Ellewick II, FC Oldenburg, FC Vreden II, SC Ahle, SC Südlohn II, SV Vreden III, SF Graes, SuS Stadtlohn III, SV Gescher IV, TG Almsick, TuS Wüllen II, VfB Alstätte II, SG Gronau, Fort. Gronau II, SV Eggerode.

Kreisliga B2: TSG Dülmen III, Union Lüdinghausen II, Adler Buldern II, BW Lavesum, DJK Coesfeld II, VfL Billerbeck II, Westf. Osterwick II, SF Merfeld II, SG Coesfeld 06 II, SuS Olfen II, SuS Hochmoor, Arminia Appelhülsen, Fortuna Seppenrade II, SW Beerlage, SV Gescher III, SW Holtwick II.

Kreisliga C1: Turo Gronau, DJK Stadtlohn II, FC Epe III, Germania Asbeck, FC Ottenstein II, RW Nienborg II, SV Vreden IV, SF Ammeloe II, SV Heek II, SV Heek III, SuS Legden II, Einr. Ahaus III, Union Wessum II, Vorwärts Epe III, TSV Ahaus.

Kreisliga C2: DJK Coesfeld III, DJK Dülmen II, VfL Billerbeck III, Vorwärts Lette II, DJK Stadtlohn III, SG Coesfeld 06 III, DJK Rödder II, SuS Olfen III, SuS Hochmoor II, SF Merfeld III, Borussia Darup II, Brukteria Rorup II, Turo Darfeld II, Vorwärts Hiddingsel, SV Gescher V, TSV Ahaus II.

Kreisliga D1: Union Wessum III, ASV Ellewick III, Turo Gronau II (9er), DJK Stadtlohn IV, FC Oeding II, SG Gronau III, FC Oldenburg II, FC Ottenstein III, GW Lünten II, VfB Alstätte III, FC Vreden III, Fortuna Gronau III, SC Ahle II, SV Heek IV.

Kreisliga D2: ASC Schöppingen III (9er), ASV Ellewick IV, Westfalia Osterwick III, TG Almsick II, SuS Legden III, SF Graes II, TuS Wüllen III, Germ. Asbeck II, VfB Alstätte IV, SG Gronau II, SuS Hochmoor III, FC Oldenburg III, SW Holtwick III, SV Heek V.

Kreisliga D3: Vorwärts Hiddingsel II, TSG Dülmen IV, Adler Buldern III, BW Lavesum II, DJK Dülmen III (9er), Vorwärts Lette III, SG Coesfeld 06 IV (9er), DJK Rödder III, SW Beerlage II, Union Lüdinghausen III, Arm. Appelhülsen II, GW Nottuln III, Fort. Seppenrade III, GW Hausdülmen II.

Frauen Kreisliga A: ASV Ellewick, VfL Billerbeck II, Fortuna Gronau II, SG Heek/Oldenburg, SV Gescher, GW Hausdülmen, Turo Darfeld II, SG Hiddingsel/Rorup, VfB Alstätte, Vorwärts Epe, ASC Schöppingen, FC Ottenstein, TuS Wüllen, TSG Dülmen.

Frauen Kreisliga B: FC Oeding II, FC Epe, RW Nienborg, SG Coesfeld 06 II, SuS Olfen, SuS Hochmoor, SV Vreden II (9er), SF Ammeloe, SG Graes/Ahle, Borussia Darup, SW Holtwick II, Union Wessum III (9er), TuS Wüllen II (9er), FC marbeck III, Westfalia Osterwick, Fortuna Seppenrade II.

Staffelleitungen: Manfred Nieland (A1, B1, C1, D1, D2), Horst Dastig (A2, B2, C2, D3), Brigitte Komsthöft (Frauen A und B)