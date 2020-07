Die Liste der Ämter, die Berni Langener beim SV Brukteria Rorup innehatte, ist lang. „Angefangen hat alles vor 46 Jahren“, erinnert sich der heute 62-Jährige.

„Damals hatte mich der heutige Ehrenvorsitzende Dieter Klaas davon überzeugt, eine D-Jugend-Mannschaft zu trainieren.“ Es folgten weitere Trainerämter im Juniorenbereich sowie Funktionen im Verein, wie zum Beispiel Jugend-Geschäftsführer und Sozialwart.

Langener war fast 20 Jahre lang zweiter Vorsitzender bei den Schwarz-Weißen, Mannschaftsbetreuer der ersten Mannschaft, Übungsleiter der Reserve in der B-Liga. „Ich habe vier Aufstiege mitgemacht. Von der B- in die A-Liga und drei Mal in die Bezirksliga.“

Am 30. Juni hat sich der Roruper nun aus allen Ämtern bei der Brukteria verabschiedet. „Ich strebe auch kein neues Mandat mehr an“, so der dreifache Familienvater. Jetzt sei Schluss - und es sei auch genug. Er habe immer betont, „nicht mit den Füßen voran aus den Ämtern getragen werden zu müssen.“ Er habe gespürt, dass nun der richtige Zeitpunkt für den Abschied gekommen ist, so Langener.

Zumal er die jüngsten Entwicklungen im Verein sehr kritisch sieht. „Das hat mein Ausscheiden beschleunigt.“

