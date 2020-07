Lukas Bredeck heißt der neue Coach für die B-Liga-Kicker der DJK Adler Buldern II. Und damit ist der alte Trainer auch der neue Coach. Denn Bredeck hatte die Blau-Weißen bereits zusammen mit Max Tönnis in die vergangene Saison geführt. Im Winter hatte sich Bredeck dann aber für ein soziales Projekt in Kenia beworben und war nach Afrika aufgebrochen. Da er dort mehrere Monate bleiben wollte, hatte er das Traineramt im Adler-Horst an den Nagel gehängt.

Doch dann kam Corona und Bredeck ist wieder zurück in Deutschland. „Der Kontakt zur Mannschaft war ja nie ganz abgebrochen“, sagt der 27-Jährige. „Und auf absehbare Zeit sind corona-bedingt auch keine sozialen Projekte in Afrika möglich, hat man uns mitgeteilt. Daher habe ich auch die Zeit dafür.“ Grundsätzlich abgeschlossen habe der Adler-Coach, der Grundschule auf Lehramt studiert und im Oktober mit dem Master beginnen wird, noch nicht mit einem mehrmonatigen Projekt in Afrika. „Aber derzeit ist nicht absehbar, wann das wieder möglich ist.“

Daher wolle er sich jetzt erst mal wieder voll auf den Fußball konzentrieren. „Die Jungs haben ja auch richtig Bock auf Fußball. Das habe ich gemerkt, als wir endlich wieder trainieren durften.“ Und als dann die Anfrage von Abteilungsleiter Hubertus Essmann gekommen sei, habe er nicht lange überlegt und seine Zusage als Adler-Coach gegeben.