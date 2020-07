Nur mit vier Spielern trat die Tennis-Mannschaft der Herren 40 des TC Rot-Weiß Dülmen zum zweiten Spiel in der zweiten Kreisklasse bei TC Blau-Weiß Epe an.

Wie erwartet gewann Michael Reidl, an Position eins gesetzt, sicher mit 6:2 und 6:0. An Platz zwei setzte sich Markus Becker nach 6:3 im ersten Satz, im zweiten knapp mit 7:6 durch. Leicht und locker gewann an Position vier Lars Volkmer mit 6:3 und 6.1. Nur Martin Morher, bei dessen Sieg die Partie bereits entschieden wäre, musste nach gewonnenem ersten Satz (6:2) den zweiten mit 5:7 abgeben, sodass der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Diesen konnte Morher knapp mit 11:9 für sich entscheiden.

Der Sieg war den Rot-Weißen damit sicher, aber sollte es wieder ein 6:0 werden, wie in der ersten Runde? In dem ersten Doppel trafen die Einzelspieler der Positionen eins und zwei wieder gegeneinander an. Alle Rot-Weißen rechneten nach den Einzel-Ergebnissen mit einem klaren Sieg.

Doch das Doppel Reidl/Becker verlor mit 6:3; 3:6 und 6:10 im Match-Tiebreak. Zeitgleich hatte das Doppel Morher/Volkmer leichtes Spiel bei dem ungefährdeten Sieg mit 6:1 und 6:1. Mit dem Gesamtergebnis von 5:1 für die Rot-Weißen sicherten sich diese auch die Tabellenführung. Die Entscheidung über den Aufstieg in die erste Kreisklasse dürfte am letzten Spieltag im Match gegen TV Feldmark Dorsten fallen, der ebenfalls verlustpunktfrei ist.