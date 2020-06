Manuel Sanders, amtierender Deutscher Meister über 400 Meter, ist derzeit fit. Das hat die Formüberprüfung in der vergangenen Woche im Olympiastützpunkt Kienbaum bei Berlin ergeben. „Das war sehr gut. Ich bin fit“,sagt der Dülmener, der für die LG Olympia Dortmund startet, im Gespräch mit der Dülmener Zeitung.

Während der gesamten Corona-Phase habe er sich fit halten können. „Und jetzt bin ich froh, dass die ersten Wettkämpfe terminiert sind.“ In der kommenden Woche startet der Zwei-Meter-Mann bei einem kleinen Meeting in der Schweiz. „Natürlich sind dort auch keine Zuschauer zugelassen. Aber ich bekomme mal wieder andere Gegner als immer nur die Kameraden, mit denen ich Trainingsläufe mache.“ Sanders hofft auch darauf, dass eventuell einige Polen zu der Veranstaltung anreisen werden.

Terminiert sind auch die Deutschen Meisterschaften. Diese werden am 8. und 9. August in Braunschweig durchgeführt - auch ohne Publikum. „Aber wir sind froh, dass überhaupt gelaufen werden kann“, so Sanders weiter. Schon jetzt sei klar, dass bei dieser Veranstaltung viele Auflagen eingehalten werden müssten. „Wir werden vermutlich nur mit vier statt mit acht Läufern in einem Rennen sein. Wahrscheinlich werden sich auch nur vier Läufer für das Finale qualifizieren.“ Da will Sanders dann dabei sein und den Titel möglichst verteidigen. Die Form scheint zu stimmen.

Und dann gebe es noch die Chance auf die sogenannte Late-Season für die Sportler, die Wettkämpfe nach den Deutschen Meisterschaften. „Da weiß ich aber noch nicht, ob ich da starten und laufen werde“, so Sanders weiter. Jetzt wolle er erst einmal in die Schweiz reisen und dort gute Ergebnisse erzielen. „Ich und mein Umfeld haben mit Corona glücklicherweise bislang nichts zu tun gehabt. Das soll so bleiben.“