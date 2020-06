Die Beachvolleyball-Felder des TV Dülmen im Sportzentrum Süd als auch von der DJK Adler Buldern unweit des Skaterparks erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Zum einen, weil das Wetter bislang hervorragend mitspielt, und es so besonders viel Spaß macht, im weichen Sand zu pritschen und zu baggern, „aber auch weil wir schon seit Anfang Mai dort wieder Volleyball spielen können“, berichtet Thomas Seidel, Abteilungsleiter Volleyball bei der DJK Adler Buldern.

Und auch Reimund Thiele, ebenfalls Abteilungsleiter Volleyball beim TV Dülmen, sieht die Beachvolleyballfelder „als Rettung“. Denn unter freiem Himmel gelten derzeit andere Corona-Regeln als zum Beispiel in der Halle. „Auch beim Beachvolleyball müssen Abstände eingehalten und Hygienemaßnahmen durchgeführt werden“, so Seidel weiter. „Aber jetzt kann schon wieder Zwei-gegen-Zwei, also ganz normal, gespielt werden.“

In die Sporthallen sind die Volleyballer Anfang Juni zurückgekehrt. Hier ist an einen Normalbetrieb aber noch nicht zu denken. „Es dürfen maximal zehn Personen pro Trakt spielen.“ Das erforder eine hohe Disziplin unter allen Beteiligten. „Zum anderen erfordert das einen höheren Personalaufwand, sodass wir zum Teil die Trainerteams aufstocken mussten“, so Reimund Thiele vom TV Dülmen.

