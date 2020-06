Jetzt. So langsam. Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit ist der Traum von Patrik Kittel Wirklichkeit geworden. Der Eulenhof mit der Wohnanschrift Rödder 90 bei Buldern ist ein wahres Paradies. Der Pferdehof wurde wie Phoenix aus der Asche zu neuem Leben erweckt. Aufgrund der Halle von 20 mal 60 Meter, die Kittel für seinen Dressursport braucht, habe er ein Auge auf den Eulenhof geworfen. „Ich habe ja 20 Jahre ganz in der Nähe gelebt.“ Und als der Eulenhof zu kaufen war, griff Kittel zu.

Einen knapp zweistelligen Millionenbetrag hat der Unternehmer, der mit Pferden und dem Reitsport sein Geld verdient, in das gut 50 Hektar große Anwesen investiert. Veranschlagt waren nur sechs Millionen Euro. „Wir wollten hier den Charme der alten Gemäuer erhalten.“ Doch es wurde modernste Technik verbaut. „Wir haben Gas, Wasser, Strom alles neu gemacht. Wir haben WLAN installiert.“

Modernste Technik

Kittel kann mit seinem Mobiltelefon die Lampen auf dem gesamten Anwesen steuern, kann Kameras überwachen, die jeden Besucher schon am großen Eingangstor empfangen und auf dem Gelände verfolgen. „Ich mag es zeitlos und schön.“ Und das kostet Geld. Viel Geld. Und bedeutet viel Arbeit. „Ich habe alle Arbeiten an Spezial-Firmen vergeben und die Ergebnisse selber kontrolliert. Dabei habe ich viel lernen müssen.“ Natürlich sei viel Geld investiert worden. „Aber hier sind ja auch Werte entstanden. Selbst wenn wir den Eulenhof mal wieder verkaufen sollten, der ist ja jetzt auch richtig was wert.“

Ausbildung auf höchstem Niveau

Auf dem mehr als 50 Hektar großen Gelände sind nur 30 Pferde untergebracht. Patrik Kittel: „Der Stall ist voll.“ Zehn Mitarbeiter hat der Schwede. Sie helfen ihm dabei, die äußerst wertvollen Tiere zu bewegen, zu pflegen und noch besser zu machen. „Wir bieten hier eine Ausbildung auf allerhöchstem Niveau.“ Daher kostet die Box auch mindestens 3000 Euro im Monat.

