Zum ersten Mal in seiner langen Geschichte wird der Roruper Abendlauf abgesagt. Die 34. Veranstaltung findet erst am 9. Juli 2021 statt. „Es kommt sicherlich nicht überraschend, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Veranstaltung in diesem Jahr nicht stattfinden kann“, sagt Rene Bertelsbeck aus dem Organisationsteam von Brukteria Rorup. „Aber die Gesundheit geht über alles.“

Traditionell werden beim Abendlauf mehrere Hundert Läufer und zahlreiche Zuschauer an der Strecke und im Roruper August-Wermeling-Stadion erwartet. „Es zeichnete sich schon im April ab, dass es mit der Veranstaltung nichts werden könnte“, so Bertelsbeck. Entsprechende Hinweise habe es auch vom städtischen Ordnungsamt und vom Leichtathletikverband gegeben. „Und wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wenn wir die Hygiene-Maßnahmen alle umsetzen müssten, wäre das finanziell kaum darstellbar.“

Man hätte die Starts zudem zeitversetzt durchführen können, um die Abstandsregeln einzuhalten und die Massen beim Start zu entzerren, „aber auf der Strecke ist das einfach nicht umsetzbar, die 1,5-Meter-Abstandsregel immer einzuhalten.“ Da bildeten sich immer Läufergruppen und nicht alle Läufer würden gleich schnell rennen.

Daher wurde jetzt die Veranstaltung abgesagt und ins kommende Jahr verschoben. „Wir sehen uns dann zur 34. Auflage am 9. Juli 2021.“

Bis dahin basteln die Roruper aber noch an einer Alternative. „Wir haben da ein, zwei Ideen im Kopf, die wir alternativ in diesem Jahr noch anbieten könnten.“ Das Abendlauf-Organisationsteam bastelt an einer virtuellen Veranstaltung. „Da fehlen und aber noch ein paar Bewilligungen, daher ist da auch noch nichts spruchreif.“ Bertelsbeck hofft aber in der kommenden Woche Details zum geplanten Event, das am ursprünglichen Abendlauf-Termin, 10. Juli, angeboten werden soll, bekannt geben zu können.