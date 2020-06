Die Pizza am Abend nach einem langen Spieltag in Rheine schmeckte den Tennis-Bezirksliga-Damen besonders gut. Zusammen mit den Herren, die ihre Auftakt-Partie in der Tennis-Bezirksklasse gegen den ASV Senden ebenfalls mit 5:4 gewannen, wurde in einer Pizzeria in Dülmen gespeist. „Wir hatten mit dem Erfolg nicht unbedingt rechnen können“, freute sich Rot-Weiß-Mannschaftsführerin Pia Schempp über den 6:3-Erfolg. „Die Rheinenserinnen sind der Absteiger vom letzten Jahr und wollten eigentlich direkt wieder hoch. Umso schöner ist dieser Erfolg.“

Die RW-Damen zeigten gerade zu Beginn der Partie eine blitzsaubere Leistung. Die junge Johanna Drobner spielte zum ersten Mal im Damen-Team für die Rot-Weißen und agierte sehr ruhig und sicher und gewann 6:3 und 6:2. Ann-Christin Kreuznacht hatte gerade im ersten Durchgang einige Mühen und haderte immer wieder mit den Ballonbällen ihrer Gegnerin, kam am Ende aber auch zu einem 7:5- und 6:3-Zweisatz-Sieg.

Die Gegnerin von Evelin Werwein war mit Leistungsklasse 14 deutlich stärker einzuschätzen, als die junge Dülmenerin (LK 18). „Das gibt jede Menge Punkte“, gratulierten ihre Mannschaftskameradinnen nach dem 7:6 und 6:3-Sieg. „Evelin hat ein richtig starkes Spiel gemacht“, lobte Mannschaftsführerin Pia Schempp.

Und auch die unterlegene Ann-Kathrin Gerards fand anerkennende Worte für die Leistung der jungen Dülmenerin, wenngleich sie während des Spiels auch schon mal klagte, dass sie ja eine ganz andere Altersklasse hätte, als die Dülmenerin sie mit platzierten Bällen über das Feld scheuchte. Das Spitzenspiel verlor Kirstin Seifert-Visang mit 3:6 und 5:7 und auch die junge Paula Brümmer musste sich mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben. Pia Schempp holte mit 6:4 und 6:4 den vierten Einzelpunkt. „und dann haben wir mit Linda Schroer unsere Doppel-Geheimwaffe auf den Platz geschickt und das hat ja auch gut funktioniert.“ An der Seite der Mannschaftsführerin wurde ein 6:2 und 6:0-Sieg eingefahren.

Zudem gewann das Doppel Seifert-Visang/Brümmer mit 6:2 und 6:2. Schempp: „Durch den überraschenden Erfolg haben sich unsere Saisonziele nicht geändert. Wir wollen einfach gutes Tennis spielen und Spaß haben.“ Für die RW-Damen geht es am 20. Juni mit der Partie auf eigener Anlage gegen TSC Münster weiter.

