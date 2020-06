Am Freitag wurden alle Trainer und Betreuer der Fußballabteilung der DJK Dülmen über das Hygienekonzept im DJK-Clubhaus unterrichtet. Im Rahmen dieser Unterrichtung wurden vom Jugendobmann Jürgen Hülsheger eine „Urkunde für viel Ausdauer“ übergeben.

„Die Trainer, Betreuer und Kinder mussten es lange ohne Fußball aushalten - eine anstrengende und herausfordernde Zeit für Kinder und Eltern. Nun können wir ab dem 8. Juni wieder Fußballtraining anbieten und darauf freuen wir uns alle“, so der Jugendobmann.

„Wir haben zusammen mit Marc Höltken von der M&M Werbeagentur die Urkunde fertiggestellt.“ Diese Urkunden werden in allen Jugendmannschaften in den ersten Trainingseinheiten an die Kinder und Jugendlichen übergeben. Insgesamt bekommen rund 300 Spieler und Trainer eine solche Urkunde, teilt die DJK Dülmen mit.